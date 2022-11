Ballando con le stelle 2022 | Selvaggia Lucarelli contro Guillermo Mariotto | “Sei uno str***o”

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 13 novembre 2022) Scintille tra. Nel corso della puntata di ieri, 12 novembre, dicon lei due giudici hanno battibeccato. “Sei uno str***zo”, ha sentenziato la giornalista. Tutto è nato da un giudizio dello stilista a Lorenzo Biagiarelli, concorrente del programma ma anche fidanzato della. Ma andiamo per gradi. Prima di scendere in pista con un tango che ha incantato molti, ma non tutti, è andata in scena la solita clip introduttiva. Lorenzo Biagiarelli ha raccontato la sua infanzia felice, con una famiglia che ha sempre cercato di proteggerlo dalle cose brutte della vita: “Ho scoperto solo dopo che la condizione economica della famiglia non era floridissima. Un giorno mia madre mi ha detto: ‘C’è ...