Atalanta-Inter | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Ile isue Sky di, match valido per la quindicesima giornata di. Al Gewiss Stadium in campo gli orobici reduci da due pesanti sconfitte consecutive che hanno fermato la corsa e gli ospiti che hanno reagito invece nell’infrasettimanale. Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 13 novembre per una partita delicatissima, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. SportFace.