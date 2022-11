Zen - Grogu and Dust Bunnies è il corto animato da Studio Ghibli per Lucasfilm

Leggi su movieplayer

(Di sabato 12 novembre 2022) Su Disney+ è disponibile dal 12 novembre il nuovometraggio Zen -and, nato dalla collaborazione tra. Loha finalmente svelato di aver collaborato con lain occasione delZen -and, disponibile in streaming dal 12 novembre e di cui è stato condiviso il primo poster ufficiale. Il progetto è stato realizzato per celebrare il terzo anniversario del debutto di The Mandalorian sugli schermi e, come suggerisce il titolo, ha come protagonista il simpatico personaggio conosciuto anche con il nome di Baby Yoda. Zen -and...