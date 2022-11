Tenta rapina in banca e ferisce un impiegato a Milano | arrestato

(Di sabato 12 novembre 2022) Un 49enne è statodalla Polizia con l'accusa di averto unanella filiale del Monte Paschi di Siena in corso XXII Marzo, a, e di aver ferito un dipendente. Alla fine di ...

Un 49enne è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di aver tentato unanella filiale del Monte Paschi di Siena in corso XXII Marzo, a Milano, e di aver ferito un dipendente. Alla fine di ottobre l'uomo, un pregiudicato italiano, è entrato nella filiale indossando ...Un uomo di 49 anni aveva tentato di rapinare una banca dei Monte dei Paschi di Siena in corso XXII Marzo a Milano e aveva ferito un dipendente: ora la Polizia di Stato lo ha arrestato.Milano, 12 nov. (Adnkronos) - Un 49enne è stato arrestato con l'accusa di aver tentato una rapina, lo scorso mese di ottobre, alla filiale della banca Monte Paschi di Siena in corso XXII Marzo ...Assalto al Monte Paschi di corso XXII Marzi: il bandito è stato incastrato da un'impronta rilevata dalla polizia scientifica ...