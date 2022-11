Spalletti | «Vedrò tutte le partite dei Mondiali | perché mi piace il calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 novembre 2022) Dopo la sofferta, ma grande vittoria contro l’Udinese, il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Kiss Kiss «Anche le altre squadre pososno fermarci se non facciamo il massimo. Il finale di partita con l’Udinese deve aiutarci a capire le grandi cose che stanno facendo i ragazzi. Questa squadra sta facendo cose incredibili, da marziani» Questo è il miglior Napoli di De Laurentiis? «De Laurentiis sa meglio di me quale può essere il suo miglior Napoli, i complimenti da parte sua ci fannore. Giusto che faccia i complimenti anche lui» Analogie con la sua Roma «Ci sono analogie con la mia Roma. Osimhen è una pantera, ha facilità nel saltare molto più in alto degli altri» Sui calciatori del Napoli impegnati ai«Seguirò i miei calciatori ai, le ...