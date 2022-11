Agenzia ANSA

Sono 1.ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Per oggi, la Prefettura di Agrigento ha disposto un doppio trasferimento per un totale di 650 persone. In mattinata, 450 verranno imbarcati sul ...... come molti altri muri (si pensi a quelli tra USA e Messico), dal costo esorbitante, circa...i confini con la Russia e con Bielorussia (ufficialmente per provare a fermare l'afflusso di... Migranti: 1.520 in hotspot a Lampedusa, trasferimenti per 650 - Ultima Ora Sono 1.520 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Per oggi, la Prefettura di Agrigento ha disposto un doppio trasferimento per un totale di 650 persone. (ANSA) ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...