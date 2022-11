Lube a Cisterna per la 7a! Sottile | “Domenica importante l’approccio!”

Leggi su seriea24

(Di sabato 12 novembre 2022) Un altro banco di prova che si preannuncia complicato per la CucineCivitanova nella 7ª giornata di andata della SuperLega Credem Banca. I campioni d’Italia sono attesi dalla Top Volley per la sfida di domani,13 novembre, alle 18, nel Palasport didi Latina. La formazione pontina è partita a razzo nella Regular Season 2022/23 per poi accusare una flessione nelle ultime gare, ma i biancorossi dovranno scendere in campo con la consapevolezza di avere davanti avversari ostici che non regaleranno nulla. Sarà una parentesi speciale per Daniele, per 11 anni bandiera della Top Volley. Nel roster figurano altri due ex per parte: capitan Luciano De Cecco e Ivan Zaytsev hanno indossato la maglia pontina, mentre Michele Baranowicz e Denis Kaliberda vantano trascorsi in biancorosso. La ...