Juventus | la decisione su Bensebaini

In Serie A, a fine stagione ladovrà prendere unadefinitiva su Massimiliano Allegri: in assenza di trofei, per il secondo anno consecutivo, potrebbe arrivare la separazione. In ...Ciro Immobile alza bandiera. L'attaccante della Lazio salterà anche il big match contro la, previsto per domani sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Il bomber della ...: ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L’avversario stava esultando. L’episodio era sfuggito all’arbitro che aveva comunque sanzionato il giocatore con un’ammonizione. Le immagini, poi, hanno fatto il giro del web ...