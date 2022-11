Inclusione | ascolto e aggregazione | a Fiumicino nasce “Faros” un nuovo circolo socioculturale 

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 12 novembre 2022)– Un faro per far luce sui bisogni e le necessità dei cittadini: è stato inaugurato oggi pomeriggio, 12 novembre 2022, ilsocioculturale “”, in via Tempio della Fortuna 105. Tante le famiglie died Isola Sacra presenti all’inaugurazione, insieme a residenti ed esponenti politici. “” è un’iniziativa chesul territorio die per il territorio di. Un luogo d’incontro e condivisione che Fratelli d’Italia mette a disposizione della collettività: “Questo– ha spiegato a ilfaroonline.it Gianluca Tripolini di Fratelli d’Italia –dall’idea di non voler vedere più le persone disperse per strada. La mancanza di punti d’incontro e luoghi di ...