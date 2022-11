È morto al Terminal 2F dell’aeroporto Charles de Gaulle il senzatetto che ispirò il film The Terminal

(Di sabato 12 novembre 2022) Addio a Mehran Karimi Nasseri, il rifugiato politico iraniano che ha vissuto più di 18 anni all’aeroporto parigino di Roissy-de. Nasseri èsabato 12 novembre al2F. La sua vita ha ispirato Steven Spielberg per ‘The’, ilcon protagonista Tom Hanks. E Nasseri ènello scalo in cui ha trascorso quasi 20 anni: lì, si è spento per cause naturali. Ilaveva speso tutti i soldi ricavati dalla pellicola ed era tornato da poco ad abitare nell’aeroporto parigino. Nato a Masjed Soleiman, nella provincia iraniana del Kuzistan, aveva fatto dello scalodela sua dimora nel 1988. Negli anni precedenti aveva girato l’Europa alla ...

... rifugiato politico iraniano che ha vissuto più di 18 anni all'aeroporto parigino di Roissy - Charles de Gaulle ed ha ispirato il regista Steven Spielberg per il suo film The, èoggi ...per cause naturali nel2F dell'aeroporto in cui ha trascorso 18 anni della sua vita. Mehran Karimi Nasseri, 76 anni, rifugiato politico iraniano, apolide, aveva eletto a sua dimora l'...Mehran Karimi Nasseri, rifugiato politico iraniano, ha vissuto più di 18 anni all'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle ...Nasseri è morto sabato per cause naturali nel terminal 2F dello scalo. Dopo aver speso tutti i soldi incassati per il film, era tornato da qualche settimana a vivere all'aeroporto. Era nato a Masjed ...