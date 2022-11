LA NAZIONE

Una lettera giunta dopo che il primo cittadino ha presentato querela: 'Invito tutti coloro che utilizzano i social ad un utilizzo più accorto di questi canali' ha scritto l'autrice del ...Una casa di ringhiera in una vecchia. A un lato del ballatoio, al primo piano, c'è l'appartamento di e in fondo quello di Davide ... Accampadicendo che è in viaggio, è impegnata in servizi ... Cascina, scuse pubbliche al sindaco dopo l'accusa di sottrazione di denaro pubblico. “Capace di valorizzare ed esaltare il rapporto tra uomo e territorio, Brunello Cucinelli interpreta appieno i valori del nostro ecosistema", sottolinea il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci ...Una lettera giunta dopo che il primo cittadino ha presentato querela: "Invito tutti coloro che utilizzano i social ad un utilizzo più accorto di questi canali" ha scritto l'autrice del post.