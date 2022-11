Asteroidi | mappa di quelli pericolosi ' Ecco la probabilità di impatto con la Terra' - Magazine

QUOTIDIANO NAZIONALE

Dopo la scoperta di 2022 AP7 in Cile, il più grande killer di pianeti, viaggio nel centro Italiano dell'Esa impegnato nella difesa ...... precisa e completamultidimensionale della Via Lattea. Dal suo lancio nel 2013, il ... inclusivicini alla Terra e oggetti transnettuniani. 'La partecipazione italiana al Dpac è, con la ... Asteroidi: mappa di quelli pericolosi. "Ecco la probabilità di impatto con la Terra" Dopo la scoperta di 2022 AP7 in Cile, il più grande killer di pianeti, viaggio nel centro Italiano dell’Esa impegnato nella difesa planetaria ...Questa mappa mette in evidenza più di 200 oggetti celesti nel nostro universo e fornisce informazioni su ciascuno di essi.