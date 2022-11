Ultime Notizie – Salmonella | ritirati lotti di uova | ecco quali sono

(Di venerdì 11 novembre 2022)nellein. Sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato il richiamo del numero 22420650AVI, 22420655AVI, 22430669AVI, 22440674AVI, 22420634AVI e 22420648AVI del marchio Aurora Srl (Falconara Marittima, An), denominazione di vendita ‘Copav’. I motivi del richiamo la “positività perenteritidis a seguito di campionamento ufficiale delle feci di galline ovaiole, eseguito da Asur Area Vasta 2 il 27 ottobre”, si legge nel richiamo. Chi ha acquistato iindicati “non deve consumare il prodotto“, ma deve “riportare la confezione in suo possesso al punto vendita in cui l’ha acquistata”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

