“Qualcuno ci arriva!” | Giulia Salemi respinge le accuse | sfogo durissimo dopo la diretta

Leggi su direttanews

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’opinionistasi difende dai velenosi commenti in rete: l’intervento in diretta ha aizzato il furore dei social. Nonostante il ruolo in primo piano al “GF Vip 7”, le critiche non mancano mai, ene è testimone.(fonte youtube)La visibilità può essere talvolta un’arma a doppio taglio, elo sa benissimo. Dopo aver scalato il successo in Mediaset, da “Salotto” al parterre del “GF Vip 7”, la bella italo-persiana ha conquistato lo status di “madrina dei social“. L’influencer infatti si occupa di monitorare il sentiment di Twitter in diretta televisiva, comunicando ai concorrenti e al conduttore del reality i trend circa le dinamiche in Casa. Un compito non sempre grato: basti ...