Proseguono i controlli del territorio in Borgo Stazione

Leggi su udine20

(Di venerdì 11 novembre 2022) I Carabinieri della Compagnia di Udinenell’organizzazione di servizi di controllo straordinario delcon obiettivo principale il quartiere di “”. Nella serata di ieri, in particolare, hanno deferito due ragazzi maggiorenni di origine italiana poiché sorpresi mentre cedevano una dose di marijuana di circa 1,5 gr ad un coetaneo, sanzionato amministrativamente per la detenzione dello stupefacente per uso personale. La perquisizione personale operata sul posto ha consentito inoltre di rinvenire un ulteriore mezzo grammo di marijuana, nonché la somma di 20 euro che si ritiene possa essere provento dell’attività illecita. Infine, ulteriori due soggetti maggiorenni di origine italiana sono stati deferiti poiché sorpresi alla guida delle proprie autovetture in evidente stato di ebbrezza ...