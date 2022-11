Calciomercato.com

Commenta per primo Attraverso il sitodelè arrivato il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti e in vista della sfida di Serie A contro l'Udinese . IL REPORT - Seduta mattutina per ilall'...Con una storia su Instagram che ritra i due abbracciati con le maglie di Inter e. Il tedesco ha sempre avuto parole affettuose per Diego Lothar Matthäus, storico ... sul suo profilo, ... Napoli, UFFICIALE: rinnova Anguissa. I dettagli sull'accordo e l'opzione a favore del club Di seguito la nota ufficiale: "La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo Anguissa fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento ...La donna, in realtà, inveiva all’esterno della scuola perché, in precedenza, aveva avuto una discussione con il proprietario della piscina ...