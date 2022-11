Napoli | controlli Asl in 41 negozi | sospese sette attività tra ristoranti | pescherie e friggitorie

(Di venerdì 11 novembre 2022)per la sicurezza alimentare nel quartiere Pignasecca di, 157 prescrizioni, 7 diffide, 25 sanzioni per 29.500 euro, sequestri per 880 kg di generi alimentari, 7 sospensionee 2 depositi. Un’imponente operazione all’insegna della prevenzione ha caratterizzato questo venerdì di novembre.in 41: sequestrati 880 chili di cibo fuori norma Il L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

...e gli uomini dell'ASL1 Centro hanno svolto l'attività di propria competenza verificando il rispetto delle normative vigenti in diverse attività commerciali della "Pignasecca". Idi ...