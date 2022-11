(Di venerdì 11 novembre 2022) "Continueremo ad attenerci al Meccanismo di Solidarietà nei confronti del Paesi che permettono l'approdo disalvati in mare. Questo vale espressamente anche per l'Italia, che ha permesso lo ...

...terrà fede alla sua responsabilità per l'accoglienza deisalvati dal mare". Lo ha detto un portavoce del ministero dell'Interno tedesco all'ANSA rispondendo a una domanda su se......ha fatto la differenza e probabilmente ha dato una accelerata è stata la caduta del muro di... la Francia chiude le porte per i '', la Germania intreccia rapporti di sudditanza con la ... Migranti: Berlino, rispetteremo impegni finché lo fa Roma - Ultima Ora (ANSA) - BERLINO, 11 NOV - "Continueremo ad attenerci al Meccanismo di Solidarietà nei confronti del Paesi che permettono l'approdo di migranti salvati in mare. Questo vale espressamente anche per ...PARIGI - La Francia vuole decidere "molto rapidamente" sul destino degli oltre 230 migranti sbarcati dall'Ocean Viking nel porto di Tolone, nel sud della Francia, dopo oltre 15 giorni di ricerche di u ...