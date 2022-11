Libera Alessia Piperno | Sono stati 45 giorni duri

Moked

Queste le prime parole diPiperno, la giovane blogger romana, appena atterrata ieri sera a Ciampino da Teheran, finalmentegrazie a un delicato lavoro delle autorita' italiane svolto ...'Abbiamo aperto adesso e ci hanno detto che- raccontano i proprietari di una tabaccheria - . Siamo contenti per Alberto'. Gli fa eco il proprietario di un negozio di pc che confina ... Alessia libera 'Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, e' stato difficile ma ...È tornata a casa Alessia Piperno, la 30enne romana detenuta per 44 giorni nel carcere di Evin a Teheran: “È stata dura essere in 6 in una ...