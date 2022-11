Le sorelle Ferragni a “X Factor” | look a confronto | lo stile è una questione di famiglia

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sono le trepiù famose dei social ed è raro vederle insieme. Chiara, Valentina e Francescahanno stupito tutti presentandosi tra il pubblico di X-con deia dir poco meravigliosi, che confermano ancora una volta come loper queste tre donne sia proprio unadi. Ognuna con il proprio gusto (ma rigorosamente in pantaloni), lenon sono passate di certo inosservate e il popolo di Instagram è assolutamente d’accordo: sono una più bella dell’altra. Chiaradiva moderna con micro top e guanti lunghi Influencer, imprenditrice, mamma dolcissima e anche futura conduttrice del Festival di Sanremo. Ma se c’è una cosa che abbiamo imparato di Chiara ...

Rispetto alleChiara e Valentina, Francescaè quella meno famosa ma anche quella che non ha scelto di fare carriera nel mondo digitale. Francesca, infatti, nonostante sia molto ...... Luca Vezil avrebbe trascorso la serata di Halloween in un locale milanese, mentre Valentinafesteggiava con lee gli amici più stretti a Palazzo Parigi. L'influencer è stato ...Fedez e Rkomi ieri hanno litigato a X Factor per le loro opinioni diverse sull’esibizione di Joelle, concorrente dell’edizione: dopo la ...Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno scelto la data del loro matrimonio e la location delle nozze in un luogo da fiaba ...