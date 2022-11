“Con me non ci stai!” | Edoardo Donnamaria spalle al muro | volano minacce nella notte VIDEO

(Di venerdì 11 novembre 2022)affronta un post puntata pesantissimo: il volto di Forum è ora tra due fuochi. Il giovaneha vissuto una puntata al cardiopalma, tra rivelazioni e insinuazioni di opinioniste e conduttore.(fonte youtube)La prima “ship” ufficiale al “GF Vip 7” sta scricchiolando da giorni. L’ingresso di Micol Incorvaiacasa di Cinecittà, e l’intervento in diretta di Gianluca Benincasa hanno scatenato infatti una tensione senza precedenticoppia. Alfonso Signorini durante l’ultimo prime time ha indagato sullo stato di salute della love-story, coinvolgendoquestione anche il “capitolo ex“. Nonostante l’aplomb sfoggiato in puntata, AntoFiordelisi ha accusato il colpo, ...

Buona notizia anche per le compagnie aeree, che non dovranno più sospendere i loro voli per due settimane se a bordo si troveranno più di cinque passeggeri positivi al Covid. Significa più voli, più ...Non sono stati rieletti Sono stati esclusi dal nuovo Parlamento ... i sapori mediterranei e le miscele inaspettate”, il tutto con un video dove una specie di Ofelia galleggia e nuota in messo alle ...