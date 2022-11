Ultime Notizie – Dl Aiuti Quater | via libera del Cdm

(Di giovedì 10 novembre 2022) Viadel Consiglio dei ministri al dl. Lo si apprende da fonti presenti all’incontro. “Abbiamo innalzato il limite al contante perché deve finire l’anomalia italiana” ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovan Battista Fazzolari, nel corso di Porta a Porta. “Un limite doveroso da quello medio europeo non ha senso, è solo un aggravio per le Pmi. L’aumento del tetto lo avevamo promesso in campagna elettorale e lo abbiamo fatto. La commissione Ue giustamente sta ragionando ad un tetto unico europeo, sui 10mila euro, ben superiore al limite che abbiamo introdotto noi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il provvedimento contiene lemisure stanziate dal Governo Draghi per contrastare il caro energia (con una dotazione di circa 14 miliardi e un bonus per le famiglie da 150 euro), comprese la ...Dobbiamo essere soddisfatti di quello fatto in questecinque partite non soltanto per i ... tutte ledi allegri juventus Migranti e Ong, scontro Italia-Francia. Parigi: "Roma è stata disumana". DIRETTA In classifica i bianconeri salgono al terzo posto a quota 28, a 10 punti dal Napoli capolista e a due lunghezze dal Milan secondo. La squadra gialloblù, al 9° ko di fila, resta ultima con soli 5 punti ...