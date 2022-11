Next Gen ATP Finals 2022 | Brandon Nakashima liquida in tre set Francesco Passaro

(Di giovedì 10 novembre 2022) Lo statunitensevince il secondo match della terza giornata del Gruppo Verde delleGen ATPdi tennis: a Milano l’americano piega per 4-3 (4) 4-2 4-1 in un’ora e tre minuti l’azzurro, vincendo il raggruppamento e qualificandosi alle semifinali. Eliminato il tennista italiano. Nella prima partita si va al tie break, anche se entrambi i tennisti si salvano in un’occasione al punto decisivo:allunga sul 3-2, ma lo statunitense infila quattro punti e scappa sul 6-3, e così al secondo set point va a chiudere sul 7-4 in 25 minuti, eliminando aritmeticamente l’italiano. Nel secondo parziale l’equilibrio dura fino al 2-2, poi l’azzurro sul 30-15 nel quinto game si spegne all’improvviso, consegnando ...

Con le spalle al muro Arnaldi sale sul 2 - 1 nel terzo parziale. L'azzurro ha subito dopo due chance consecutive per allungare nel quarto game, ma Lehecka si salva prima con il servizio e dritto e poi ...Si arresta contro Jiri Lehecka ( n. 74 Atp) la corsa di Matteo Arnaldi (n.134) alle Intesa SanpaoloAtp Finals. Il sanremese è stato sconfitto dal ceco con il punteggio di 4 - 3 4 - 1 4 - 3, incassando la terza sconfitta dall'inizio della settimana. il match È un inizio positivo, come la ...Passaro eliminato dalle Nex Gen Finals ATP: l'azzurro ha ceduto in tre set allo statunitense Nakashima che vola in semifinale a Milano ...