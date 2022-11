Mondiali Qatar 2022 | quanto guadagna chi vince | il montepremi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Iinsono prossimi, imminenti, dietro l’angolo. E tra tutte le domande in merito ce n’è una in particolare che ci viene spesso posta dai nostri lettori:chiil Mondiale? Domanda assolutamente, legittima, non solo per la mera curiosità, ma anche perché, come dicevamo, manca davvero poco alle sfide che prenderanno il via il prossimo 22 novembre in. Tutto fa pensare che possa trattarsi della competizione più ricca della storia. E la gloria? Certo, anche quella è importante, soprattutto quella. In grado di creare veri e propri idolo negli anni a venire. Ma i soldi messi in palio per le 32 nazionali che si sfideranno in, certamente non sono da buttare, e possono fare molto comodo alle varie Federazioni ...