Mondiali 2022 | i convocati di Germania e Belgio Mertens e Lukaku ci sono

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 novembre 2022) Laha diramato la propria lista deial prossimo Mondiale che si svolgerà in Qatar tra meno di 2 settimane. La federazione tedesca ha annunciato i selezionati tramite il proprio profilo Twitter qualche minuto fa. Tra i grandi assenti troviamo i nomi di Hummels, Gosens e Reus. I tre giocatori nonstati chiamati dal CT Flick e, dunque, non prenderanno parte al Mondiale con la. Questidellaper Qatar. ??????? Here it is – our 26-man squad for the@FIFAWorldCup in Qatar pic.twitter.com/U3KGoU5lnz — Germany (@DFB Team EN) November 10,Il CT Flick si contraddistingue per il grande spazio dato ai giovani durante la sua esperienza sulla panchina ...