Mondiale | Amrabat | «Orgoglioso di rappresentare il mio paese»

(Di giovedì 10 novembre 2022) Le parole didopo la convocazione nel Marocco per il: «È un grande onore lottare per il mioe per i nostri colori»ha commentato la convocazione per la Coppa del Mondo con il Marocco sulla sua pagina di Instagram. Di seguito le sue parole Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sofyan(@sofyan) «Sono moltodi poter giocare il mio secondo. È un grande onore lottare per il mioe per i nostri colori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Sofyan, centrocampista della Fiorentina , andrà ai Mondiali in Qatar con il Marocco . Sul suo ... 'Sono molto orgoglioso di poter giocare il mio secondo. È un grande ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 La Serie A protagonista alin Qatar: le nazionali partecipanti stanno rendendo note le per la competizione, di ... FIORENTINA:(...Le parole di Amrabat dopo la convocazione nel Marocco per il mondiale: «È un grande onore lottare per il mio Paese e per i nostri colori» «Sono molto orgoglioso di poter giocare il mio secondo ...Blog Calciomercato.com: Ultima partita all'Artemio Franchi, prima della sosta mondiale, contro la squadra campana di mister Nicola. Visto che i numeri sono stati il mio pane ...