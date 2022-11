L’Inter spera di rinnovare presto Skriniar

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 10 novembre 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 11/10/2022 alle 11:14 CET Il difensore centrale slovacco ha suonato con forza come possibile rinforzo per il Barça nel mercato invernale Marotta, amministratore delegato del box lombardo,di chiudere l’affare “nelle prossime settimane” Uno dei soliti nomi nella lista dei desideri dei grandi d’Europa -come l’FC Barcelona- per rinforzare il centro della difesa è Milano. Il difensore centrale slovacco delscade il 30 giugno del prossimo anno, ma il club nerazzurro è fiducioso diil contratto nel prossimo futuro. Così Giuseppe Marotta, amministratore delegato del team lombardo, ha evidenziato: “Sono ottimista e Spero di chiudere il rinnovo del contratto dinelle ...