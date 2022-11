Gli attivisti di Extinction Rebellion si incatenano all’ingresso dell’aeroporto di Linate | «Stop ai jet privati» – Il video

(Di giovedì 10 novembre 2022) «Make them pay» («Fate pagare loro»). È con questo slogan che quindicidie Scientist– insieme a Ultima Generazione – hanno inscenato una protesta davanti a MilanoPrime, l’areamilanese dedicata ai voli. I manifestanti si sono incatenati ai cancelli d’ingresso per impedire l’ingresso delle auto e hanno azionato l’allarme antincendio del terminal. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha spezzato le catene e portato undiciin questura. La manifestazione degli ambientalisti italiani non è un’azione isolata. La protesta, infatti, fa parte di una campagna che si è svolta simultaneamente in altri undici Paesi (tra cui Germania, Spagna, Svezia e Regno Unito) e che denuncia ...

Nel mirino deglic'è soprattutto il contributo del settore in termini di emissioni di gas serra . "Solo il 35% dei voli privati si effettua per ragioni di lavoro, il resto è per svago - ..."Non c'è fine al peggio, questi sgomberi sono inutili - dichiaranoe le attiviste di Bozen Soldale - . E' l'ennesima dimostrazione della miopia istituzionale e della volontà di ...ACERRA - Le forze politiche e civiche che compongono la coalizione X Acerra Unita accolgono positivamente l’appello degli studenti della città e parteciperanno alla Manifestazione Anticamorra del 12 n ...Invece di usare cartelli e striscioni, gli attivisti hanno usato le proprie mani per lanciare messaggi ai potenti della Terra: “No Gas” e “No More Fossil Fuel”.