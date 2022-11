Gaeta e Rive d’Arcano | siglato un gemellaggio culturale

(Di giovedì 10 novembre 2022)– È stato ufficializzato ieri mattina, nel corso di una videoconferenza svoltasi in Aula consiliare, iltra i Comuni die di(UD), alla presenza dei rispettivi sindaci, Cristian Leccese e Gabriele Contardo, dell’Avv. Alessia Maria Di Biase, rappresentante del “Centro per le adozioni internazionali” da cui è partita l’iniziativa, di Ivana Lazzarini, presidente “Italia Adozioni”, ed Elena Pansera e Raffaele Izzo, per “Terre des Hommes”. Un’iniziativa che si inserisce a pieno titolo nel progetto “, città dei bambini”, giunto alla sua seconda edizione, che si concretizza a seguito dell’invito della volontaria del Comune di, Monica Godio, mamma adottiva e autrice del libro ...

Nato ail 16 ottobre 1928, fu accolto al Santuario del Divino Amore e ordinato sacerdote il 4 ... una piccola borgata sorta sulledel Tevere in prossimità di Ostia. La sua scelta nacque ...... le serenate napoletane, le melodie del "sciuscio" della sua. Ad accompagnare Glauco Di ... Antonio Labate, ha dato origine, nella cittadina di Nyandiwa, un villaggio di pescatori sulledel ...Gaeta – È stato ufficializzato ieri mattina, nel corso di una videoconferenza svoltasi in Aula consiliare, il gemellaggio culturale tra i Comuni di Gaeta e di Rive d’Arcano (UD), alla presenza dei ris ...“Gaeta, Città dei bambini” è il progetto promosso da Comune di Gaeta e Centro per le Adozioni Internazionali, per celebrare il mese dedicato alla Convenzione ONU per i diritti dell’infanzia e dell’ado ...