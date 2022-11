G20 | Russia | Putin non sarà al vertice di Bali

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – Il Cremlino conferma che Vladimirnonpresente alG20 dila prossima settimana e che larappresentata dal suo ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. Il portavoce Dmitry Peskov ha quindi confermato alla Tass quanto anticipato questa mattina dal governo indonesiano.non parteciperà al summit ma invierà Lavrov a rappresentarlo, ha reso noto Jodi Mahardi, portavoce del ministero per gli Investimenti indonesiano che coordina l’organizzazione del summit. Ilè in programma fra il 14 e il 16 di questo mese. Sono 17 al momento i leader che hanno confermato la loro presenza, fra loro Joe Biden e Xi Jinping. In precedenza, l’ambasciata russa in Indonesia non aveva escluso un intervento video del ...

Come Paese ospite del G20, l'Indonesia ha resistito negli ultimi mesi alle pressioni dei Paesi occidentali e dell'Ucraina, che chiedevano di non invitare la Russia al vertice in programma questo mese. La ritirata dalla città contesa potrebbe essere il primo passo per una svolta diplomatica del conflitto. Intanto gli Stati Uniti si rifiutano di inviare droni avanzati all'Ucraina per timore di un'escalation. Il presidente russo non parteciperà di persona al vertice dei leader mondiali, ma forse ci sarà virtualmente. A Bali sarà presente Lavrov.