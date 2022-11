Franco di Uomini e Donne | chi è il nuovo corteggiatore di Gemma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di, il dating show più amato di sempre! Anche quest’ggi a partire dalle 14.45 su Canale 5 Maria de Filippi è pronta ad intrattenere i suoi affezionati telespettatori con nuove storie ed emozioni! Al centro dello studio a questo pomeriggio c’è il cavaliereche sta corteggiandoe Stefania. Come andrà la loro conoscenza? Chi è, il cavaliere che sta conoscendovuole conosceree sembra molto attratto da lei. Tra di loro c’è una certa differenza di età ma all’uomo sembra non importare. Oltreè uscito anche con Stefania. Starà tastando il terreno e come proseguirà la sua conoscenza con la signora ...