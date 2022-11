A 3 anni in curva | il soprannome whisky e il sonno di Juric | nel mondo di Dimarco

Quotidiano online

Federico Dimarco ha realizzato la sua prima doppietta con la maglia dell'Inter nella sfida vinta 6 - 1 contro il Bologna. Da difensore a padrone ...PALERMO " Nella settimana dal 31 ottobre al 6 novembre l'andamento dellaepidemica in Sicilia è stato ancora in discesa con un numero di nuovi positivi pari a 8.135 ( -...tra i 70 e i 79(241/... Cosenza, Anni 80 "Sabato in curva senza vessilli. Anello alto della curva Catena vuoto" COSENZA – Durissimo il comunicato del gruppo Anni 80 contro il presidente Guarascio per quella che viene definita “l’ennesima figuraccia di un presidente spilorcio che si è sempre altamente infischiat ...Federico Dimarco è stato il grande protagonista di Inter-Bologna con la sua doppietta. Oggi compie 25 anni, l'occasione per raccontare in questo video la sua storia, una storia tutta milanese e interi ...