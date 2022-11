Unisannio e Liceo ‘Rummo’ | insieme per la formazione dei giovani europei

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il convegno organizzato a Benevento nel 2019 in collaborazione con ilScientifico “G. Rummo” sul tema del ciberbullismo,è di nuovo protagonista nelladi. Si tratta degli studenti medi superiori partecipanti al progetto Erasmus + New Technologies New Worlds promosso ancora una volta dalscientifico Rummo di Benevento, diretto dalla dott.ssa Annamaria Morante. Provengono da Grecia, Portogallo, Spagna e Romania i“ricercatori“ per confrontarsi sul tema della roboetica, sugli eventuali aspetti etici e sociali prodotti dalle tecnologie robotiche. Il complesso di Sant’Agostino ha ospitato oggi il seminario dal titolo “I, robot. The ethical challenge of future robots”. Dopo i saluti ...