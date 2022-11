Riforma pensioni | ultime dai lavoratori | 7 i punti per una vincente riforma strutturale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In questi giorni si é nuovamente infuocato il dibattito sulladelle, tante le opzioni di cui si discute, alcune stanno andando per la maggiore come la proporga di opzione donna ed ape sociale che parrebebro quasi confermate, in quanto il nuovo Governo non si é mai detto contrario, anzi. Anche il Ministro del Lavoro Calderone si é detta pro flessibilità in uscita visto il contesto complesso che stiamo vivendo, al fine di permettere anche il turnover generazionale e l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Si continua a discutere anche sulla possibilità di introdurre una nuova quota in sostituzione della quota 102 in scadenza a fine dicembre, sul piatto anche la quota 41 con soglia d’età anagrafica. Nulla di definitivo, la questione resta aperta, specie post incontro con i sindacati. Il sito é stato ...

