Ong | morti in mare | cifre-choc | il report che condanna la sinistra | Guarda

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Nell'ultima settimana leader, leaderini e controfigure del Pd e dellaitaliana si stracciano le vesti per la sorte toccata ai migranti della Humanity 1 e della Geo Barents, bloccati nel porto di Catania senza il permesso di sbarcare. Gridano al calpestamento dei diritti civili, alla Costituzione fatta carta straccia e, ovviamente, al fascismo di ritorno. Eppure quando al governo c'erano loro non è che le cose andassero molto diversamente. Solo che se a lasciare a bagnomaria qualche centinaio di profughi è un esecutivo di centroci si indigna un po' meno. O meglio, non ci si indigna per nulla. Tecnicamente si chiama "ipocrisia", sentimento del quale i dem sono maestri assoluti. Inarrivabili. I fronti sui quali le anime belle dellasi stanno scatenando, ma sui quali dovrebbero fare un bel mea culpa, ...

