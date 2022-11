NVIDIA GeForce RTX 4080 | primi benchmark in 4K

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 9 novembre 2022) LaRTXtorna a far parlare di sé, questa volta con ileak surelativi a prestazioni in overclocking Questa volta si parla di prestazioni in Game, in particolare in 4K, la futuraRTXè stata protagonista di diversi leak, e, a quanto pare guadagnerà fino al 9% di prestazioni in termini di margine, in più rispetto alla sua nominale potenza, parliamo ovviamente di overclocking e conseguente aumento del Power limit, parrebbe di soli 10W sul consumo finale. E sembra proprio essere un buon risultato, considerando che il test è stato condotto su un modello RTXsemi-custom (con schedareference) e con una regolazione del Power Limit relativamente contenuto. La scheda ha guadagnato fino al 9% in 3DMark ...