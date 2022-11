Next Gen Atp Finals | Musetti vince facile all’esordio | “Tanta energia dal pubblico”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) È servito davvero poco tempo a Lorenzoper guadagnarsi la prima vittoria nel martedì d’apertura alle Intesa SanpaoloGen ATP. L’italiano ha piegato Chun-Hsin Tseng per 4-2 4-2 4-2, trovando il primo sigillo nel Gruppo Rosso. Alla seconda presenza in quel di Milano, il ventenne ha deliziato illocale con una serie di colpi splendidi per tutti i 70 minuti dell’incontro.ha scagliato passanti sia dalla parte destra che dalla parte sinistra del campo, dimostrando anche un buon tocco a rete, utile per rendere perfetto il debutto nella competizione dedicata agli under 21. “È stato molto bello,” ha detto. “Mi ricordo quando ho giocato qui l’anno scorso. Ilè incredibile. Mi hanno trasmesso molta. ...

SPUNTI TECNICI : Il nostro coach analizza colpo per colpo, foto per foto, Lorenzo Musetti al microscopio Alle Intesa SanpaoloFinals di Milano va intanto in scena la seconda giornata, che ...Nel torneo Intesa SanpaoloFinals, Passaro perde nettamente, Musetti parte bene. Lo svizzero sorprende Draper e si candida a mina vagante del torneo. Il commento del direttore Ubaldo Scanagatta , direttore di Ubitennis,...Nel torneo Intesa Sanpaolo Next Gen Finals Vince l'americano in oltre due ore di gioco e solo al quinto set, piegando a fatica un coriaceo Arnaldi autore di una prova superlativa ...Il bilancio italiano al termine della prima giornata delle Intesa Sanpaolo Next-Gen Atp Finals 2022 in corso all’Allianz Cloud di Milano si chiude con una vittoria e due sconfitte. Nel girone rosso ...