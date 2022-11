Midterm Usa | niente tsunami rosso per il Gop | fallita rivincita di Trump

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Con i risultati della notte elettorale americana ancora incerti, una cosa è però chiara: non c’è stata la ‘red wave’, loche i repubblicani si sentivano già in tasca e, soprattutto, sembra esserelache Donaldaveva affidato ad un esercito di candidati Maga e in moltissimi casi negazionisti, cioè che non riconoscono la legittimità della presidenza Biden. E la scommessa perduta dell’ex presidente è destinata a rendere più complicati i suoi piani per una nuova candidatura alla Casa Bianca, per la quale circolava già la data del 15 novembre. Alla Camera i repubblicani molto probabilmente riusciranno ad ottenere almeno 5 seggi che gli consegneranno la maggioranza, un risultato però ben lontano dalla vittoria a valanga prevista che avrebbe assicurato ...

