L’esordiente Zecca | “Serie A | un sogno che si avvera”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il libero della WiMORE Parma, classe 2004, ha fatto il suo debutto assoluto inA3 domenica scorsa al PalaRaschi entrando nel finale del secondo set contro Monselice Quella di domenica scorsa al PalaRaschi è stata una giornata speciale, in particolar modo, per il libero della WiMORE Parma, Alessandro, che ha esordito nel campionato nazionale diA3 Credem Banca subentrando nel finale del secondo set a Cereda in occasione della partita casalinga vinta per 3-0 contro TMB Monselice. Una grande soddisfazione per il prodotto del vivaio gialloblù, classe 2004 e non ancora maggiorenne (compirà 18 anni il prossimo 11 dicembre), che nelle ultime due stagioni aveva già debuttato in B e prima ancora fece tutta la trafila delle giovanili anche in altri ruoli fino a diventare libero in Under 16 sotto la guida di Alberto Raho e ...