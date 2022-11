Le elezioni di Midterm finiscono senza vincitori | anzi solo sconfitti

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Alle ore 12 italiane, la situazione dello spoglio si è fatta leggermente più chiara, anche se per i risultati definitivi bisognerà aspettare ancora ore (se non addirittura giorni). Donald Trump ha rimediato due sonore batoste in Pennsylvania, dove il suo candidato senatore, Mehmet Oz, e il suo candidato governatore, Doug Mastriano, sono statidai rispettivi avversari democratici. Per l’ex presidente si tratta di un brutto colpo, anche perché il naufragio di Oz ha permesso all’asinello di conquistare un seggio senatoriale che era in mano ai repubblicani. Brutte notizie per i repubblicani arrivano anche dall’Arizona, dove – a spoglio ancora in corso – il senatore dem uscente, Mark Kelly, risulta saldamente avanti: va specificato che Kelly è un democratico di centrodestra e, proprio per questo, risulta più difficilmente scalzabile da parte ...