La Rdr di Torre del Greco prima azienda del settore elettromeccanico a trasformarsi in società benefit

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “In un momento di emergenze climatiche, economiche e sociali come quelle in corso Rdr Spa,didelleader in Italia neldel Ciclo Integrato delle Acque trasforma il suo Statuto Sociale in, lain Italia deloperante nel Sii (Servizio Idrico Integrato) a farlo”. E’ quanto si legge in una nota nella quale si assicura che questoto “impegna Rdr a perseguire accanto all’obiettivo del profitto anche quello del beneficio comune, operando in modo da avere un impatto positivo sulla, le comunità, le persone, i territori e in particolare sull’ambiente”. “Introdotte giuridicamente in Italia dal 2016 – prosegue la nota -, le ...

Spa azienda didel Greco (NA), attiva in Italia nel settore del Ciclo Integrato delle Acque, trasforma il suo Statuto Sociale in Società Benefit , diventando di fatto la prima in Italia del ...'In un momento di emergenze climatiche, economiche e sociali come quelle in corsoSpa , azienda didel Greco leader in Italia nel settore del Ciclo Integrato delle Acque trasforma il suo Statuto Sociale in Società Benefit, la prima in Italia del settore elettromeccanico ...“In un momento di emergenze climatiche, economiche e sociali come quelle in corso Rdr Spa, azienda di Torre del Greco leader in Italia nel settore del Ciclo Integrato delle Acque trasforma il suo Stat ...In un momento di emergenze climatiche, economiche e sociali come quelle in corso, Rdr spa, azienda di Torre del Greco impegnata nel settore del ciclo integrato delle acque trasforma il suo statuto ...