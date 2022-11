Covid oggi Italia | ricoveri in lieve calo in 7 giorni | report Fiaso

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) –deiin, che in una settimana sono diminuiti del 6,3%. E’ quanto emerge dalla rilevazione dell’8 novembre effettuata negli ospedali sentinella aderenti alla rete. Nelsettimanale – spiega la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere – si registra unavariazione relativa esclusivamente ai ricoverati nei reparti ordinari, mentre non subiscono alcuna oscillazione percentuale e rimangono stabili le presenze in terapia intensiva. La discesa più significativa delle ospedalizzazioni nei repartiriguarda le strutture del Nord (-9,3%) e del Sud (-8%), mentre in quelle del Centro la situazione appare sostanzialmente stabile ...