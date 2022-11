Banca Mediolanum | chiude i 9 mesi con utile netto di 371 | 5 mln

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) –i 9condi 371,5 milioni di euro in linea con i 375,8 milioni dello stesso periodo del 2021 ma in un contesto molto più complesso e incerto. I dati principali dei conti approvati dal cda mostrano un margine operativo che cresce del 25%, masse amministrate per 99,9 miliardi, impieghi alla clientela a 15,9 miliardi, un common equity tier 1 ratio (cet1) al 20,7% e una raccolta netta che a ottobre segna 724 mln. Il Consiglio ha deliberato una distribuzione di un acconto del dividendo di 0,24 euro per azione. Nel dettaglio i risultati ecoomico-finanziari al 30 settembre 2022. Le Commissioni Nette di € 762,3 milioni, in crescita del 6% anno su anno, dimostrano la resilienza del business ricorrente nelle fasi di mercato di alta ...

ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un utile netto pari a 371,5 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 375,8 milioni dello stesso periodo del 2021 ma in un contesto molto ...A Piazza Affarisi trova in calo dello 0,44% dopo aver presentato i conti del 3° trimestre del 2022. In particolare, laguidata dall'Ad Massimo Doris ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ...(Teleborsa) - Banca Mediolanum ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un utile netto pari a 371,5 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 375,8 milioni dello stesso periodo del 2021 ma in ...Il margine operativo dei nove mesi è aumentato del 25%. A ottobre raccolta netta di 724 milioni | Analisti, Banca Mediolanum riuscirà a stupire sui conti. La forza della rete di banker e dei tassi C'è ...