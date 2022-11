Arnaldi-Lehecka | NextGen ATP Finals | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Matteoaffronterà Jirinell’ultimo match della fase a gironi delle Next Gen ATP. Il tennista italiano scenderà in campo a Milano nella giornata di giovedì 10 novembre, impegnato alle ore 14.00 nel primo incontro della sessione pomeridiana. L’azzurro, sconfitto da Nakashima e Passaro nei primi due match, è obbligato a vincere per sperare di qualificarsi alle semifinali dove potrebbe incrociare chi la spunterà nel girone con Musetti, Draper, Stricker e Tseng. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’, il palinsesto tv edialle Next Gen ATP, NEXT GEN ATP: ...