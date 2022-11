Università di Napoli | Concorso per 1 Professore di Seconda Fascia

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 8 novembre 2022) L’“Parthenope” diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comedi, settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento DISEGIM. Bando diL'degli studi di«Parthenope» indice una procedura selettiva per il reclutamento di un posto diuniversitario di, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, riservata a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio presso l'degli studi di«Parthenope» quale ...