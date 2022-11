Ultime Notizie – Sondaggi politici | FdI primo partito in crescita | M5S secondo stacca il Pd

(Di martedì 8 novembre 2022)le rilevazioni delo ‘Radar’ della Swg sulle intenzioni di voto al 7 novembre, FdI si confermacon il 29,4 (+0.3). A seguire il M5s al 16,8 (+0.5) e poi il Pd al 16 (-0.3). A seguire si trovano Azione-Italia viva con l’8,4 (-0.2), la Lega con il 7,7 (-0.2), Forza Italia con il 6,3 (-0.2), l’Alleanza Verdi-Sinistra italiana al 4 (-0.1), +Europa al 2,7 (-0.3), Italexit al 2.5, Unione popolare con l’1,6 (+0.2) e la voce Altrocon il 4,6 (+0.3). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Napoli ha perso tutte le ultime tre partite di campionato contro l’Empoli: è una delle tre serie negative aperte più lunghe per i partenopei in Serie A (tre sconfitte di fila anche contro Modena e ...Luciano Spalletti prepara diversi cambi in vista della sfida di questo pomeriggio contro l’Empoli. Luciano Spalletti prepara diversi cambi in vista della sfida di questo pomeriggio contro l’Empoli. Se ...