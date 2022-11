Sci di fondo | Livigno ospita per la prima volta la tappa di Coppa del Mondo

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Sabato 21 e domenica 22 gennaioospiterà per launadelladeldi sci di. Saranno due le gare in programma nel terzo weekend di gennaio, con la prova sprint individuale in tecnica libera di sabato 21 ad aprire le danze, e la Team Sprint, anch’essa in tecnica libera, come piatto forte., che ha una grande tradizione di sci di, è pronta ad accogliere i principali atleti: da Federico Pellegrino, vincitore della sfera di cristallo nel 2021 e nel 2016, e da Johannes Høsflot Klæbo, per quattro volte consecutive campione, tra il 2017 e il 2020. SportFace.