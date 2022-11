San Casciano come Riace | riemergono dall’acqua 24 bronzi intatti

(Di martedì 8 novembre 2022) Oltre 24 statue di bronzo in perfetto stato di conservazione, ex voto e altri oggetti, ma anche cinquemila monete in oro, argento e bronzo. Sono queste le nuove eccezionali scoperte restituite dalla campagna di scavo al santuario etrusco-romano connesso all’antica vasca sacra della sorgente termo-minerale del Bagno Grande di Sandei Bagni, in provincia di Siena,annuncia il Mic. Iniziato nel 2019, lo scavo promosso dal Ministero della Cultura e dal comune toscano con il coordinamento di Jacopo Tabolli dell’Università per Stranieri di Siena ha condotto a questi nuovi straordinari ritrovamenti nelle prime settimane di ottobre. A San, grazie ai recenti finanziamenti del Mic, nascerà ora un nuovo museo per ospitare i reperti. Cosa raffigutano iritrovati a SanSugli ...

Protetti per 2.300 anni da fango e acqua Ritrovati in una vasca romana a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, 24 bronzi protetti per 2.300 anni da fango e acqua in perfetto stato di conservazione. Un deposito votivo di inestimabile valore sul quale sono al lavoro già 60 ... Dopo l'eccezionale ritrovamento dei bronzi del santuario il comune si prepara a diventare ancor più un luogo di cultura. Con riflessi positivi per ...