Robert the Bruce | la recensione | un sequel low-budget di Braveheart

(Di martedì 8 novembre 2022) Ladithe, film storico dove Angus Macfayden torna a rivestire i panni del re scozzese, stasera su RAI4 in prima tv. Nel 1313, in seguito a una serie di brucianti sconfitte che hanno demoralizzato l'esercito e causato immani perdite tra i suoi uomini,thedecide di abbandonare la lotta per l'indipendenza della Scozia e libera le esigue truppe rimaste a sua disposizione. Ma la corona inglese non dimentica e sulla sua testa pende ora una taglia che fa gola a molti. E proprio chi ha combattuto per la sua causa inizia a tradirlo, in un Paese lacerato e diviso, dove l'ideale di libertà che aveva trovato in William Wallace il suo massimo catalizzatore è ormai un lontano ricordo. Ora …

ComingSoon.it

Nel 1313, in seguito a una serie di brucianti sconfitte che hanno demoralizzato l'esercito e causato immani perdite tra i suoi uomini,Bruce decide di abbandonare la lotta per l'indipendenza della Scozia e libera le esigue truppe rimaste a sua disposizione. Ma la corona inglese non dimentica e sulla sua testa pende ora una ...Film Stasera in TV di Oggi Martedì 8 Novembre 2022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Divorzio a Las Vegas, Il Diritto di Opporsi,Bruce - Guerriero e Re, Pane, amore e..., Austin Powers in Goldmember, Grease - Brillantina, Outlander - L'ultimo Vichingo, Ippocrate, I cowboys, Avviso di chiamata, Ti amo in tutte le ... Robert the Bruce - Guerriero e Re - Film (2019) La recensione di Robert the Bruce, film storico dove Angus Macfayden torna a rivestire i panni del re scozzese, stasera su RAI4 in prima tv.Il mensile del Corriere della Sera, dedicato all'uomo e alle sue passioni: l'eleganza e i piaceri della vita. Tutto l'abbigliamento, dalle tendenze della moda alle raffinatezze del su misura, con ...