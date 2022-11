Poste sospende la cessione del credito e mette in crisi il Superbonus

(Di martedì 8 novembre 2022) Continua la saga del110% e ladei crediti di imposta. Norma che da quando è entrata in vigore ha creato distorsioni a causa di diverse lacune presenti nel documento, che lasciavano spazio ad azioni illecite, soprattutto nei confronti dei crediti d’imposta. Ed è proprio su questo aspetto che ruota l’ultimo stop annunciato dal sito diitaliane ai suoi clienti: “Gentili clienti, il servizio di acquisto di crediti d’imposta ai sensi del Dl 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i., è sospeso per l’apertura di nuove pratiche”. Il motivo? Norme che non sono state in grado di aggiustare la situazione sulladei crediti di imposta e l’attesa per le nuove decisioni del governo Meloni sulla questione 110%. Per quanto riguarda il “passato” si può ...

Pesano le 5 sentenze della Corte di Cassazione che ha messo in luce una nuova lacuna delle cessioni. Potrebbe trattarsi, però, di un semplice riallineamento ...'Stiamo chiedendo da tempo lo sblocco di Cdp ee di tutte le partecipate pubbliche, per dare un segnale di fiducia e per rimettere in moto il mercato'. Continua la saga del superbonus 110% e la cessione dei crediti di imposta. Norma che da quando è entrata in vigore ha creato distorsioni a causa di diverse lacune presenti nel documento, che lasciavan ...Attraverso una breve nota sul suo sito, Poste Italiane ha "sospeso per l'apertura di nuove pratiche il servizio di acquisto di crediti d'imposta" per il superbonus e gli altri bonus edilizi ...